Cazan a Lara Álvarez sin peinar y sin maquillaje

Lara Álvarez al natural. Una cámara ha sorprendido a la presentadora gijonesa en la sala de maquillaje de Telecinco y ha captado una imagen a la que estamos poco acostumbrados. Y es que en pocas ocasiones hemos podido ver a la guapa presentadora en pleno proceso de preparación para salir a plató.

En el vídeo, publicado en el blog de la periodista Mireya Marrón, se puede ver a la asturiana en pleno proceso de transformación antes de entrar en plató. «Lo primero es peluquería porque soy un desastre y he llegado con el pelo húmedo y con el frío que hace me han dicho que me seque el pelo primero», explica con una sorprendente naturalidad.

La presentadora aprovechó la ocasión para comentar la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'. «Lo veo intenso. Suele pasar un poco en los realities, que al principio estamos impacientes por ver dónde se despiertan las tramas. Pero estos VIP's han dado mucho juego desde el primer momento». Destaca que empiezan a destacar dos grupos muy claros y vaticina «enfrentamientos».