Un antidisturbios de la Ertzaintza la lía en TV: "Soy conflictivo y gallito"

El reality 'El conquistador del fin del mundo', uno de los formatos de mayor éxito de ETB, está en boca de todos los vascos. Todo después del vídeo de presentación de uno de los participantes, que ha desatado la polémica.

"Choco con la gente. Hoy a la mañana en el trabajo, por ejemplo, he discutido delante de todos. Soy conflictivo. Soy gallito y si alguien se me pone gallito, yo más. Una de las cosas que no soporto es un tonto que va de listo"

Según informa El Confidencial, incluso ha llegado al Parlamento vasco. En eél podemos ver a José Javier Vilarín, un antidisturbios de la Ertzaintza que se define como "conflictivo" y "gallito".

Y añade: "Choco con la gente. Hoy a la mañana en el trabajo, por ejemplo, he discutido delante de todos. Soy conflictivo. Soy gallito y si alguien se me pone gallito, yo más. Una de las cosas que no soporto es un tonto que va de listo".

Este bilbaíno de 39 años forma parte del debate político. Sin ir más lejos, EH Bildu ha registrado una iniciativa en la que denuncia la personalidad "agresiva" de Javier Vilarín, ya que considera que no es "compatible con la imagen que tiene que dar la Policía vasca".