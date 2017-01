La pregunta a Edurne sobre las discusiones con De Gea en 'Got Talent' hizo contestar al portero

El portero español del Manchester United, David de Gea, fue protagonista anoche en Twitter a raíz del programa 'Got Talent' en el que su pareja, la cantante Edurne, trabaja como jurado.

En un momento del programa, Jorge Javier Vázquez, compañero de Edurne, Risto Mejide y Eva Hache, preguntó a Edurne por su relación con David de Gea, lo que hizo que le portero acabara contestando en Twitter.

En concreto, lo que desató el revuelo fue el interés de Jorge Javier en saber si el portero y la cantante discuten mucho en su día a día, especialmente viviendo en la distancia.

"No, lo normal. No discutimos porque no tenemos tiempo de discutir, estar separados en la distancia influye mucho", explicó Edurne en 'Got Talent', a lo que David de Gea respondió de este modo: