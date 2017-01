Una guionista de 'Saturday Night Live', despedida por un tuit contra el hijo de Trump

Las redes sociales vuelven a ser el escenario de un despido. Katie Rich ha sido cesada como guionista del programa «Saturday Night Live» tras publicar un tuit relacionado con Barron, hijo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El portal Deadline revela que Rich afirmó en Twitter que Barron iba a convertirse en «el primer francotirador educado en casa». Este mensaje provocó las quejas de cientos de ciudadanos que llamaron, indignados, a la NBC.

Ante la oleada de críticas, Rich se disculpó, definiendo sus palabras como una «acción ofensiva e inexcusable», por la que se sentía «profundamente arrepentida».

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.