Ferrán Adrià la lía tras asegurar que un «cachopo no es más que una croqueta»

Ferran Adrià acaba de presentar una aplicación en la que podemos encontrar recetas saludables y que fomentará la cocina en familia. La presentación, que ha tenido lugar en Avilés, ha dado mucho que hablar en las redes sociales, después de que el chef afirmase que un “cachopo” no es más que una croqueta.

Durante una entrevista concedida a la Voz de Asturias, con motivo de su nueva aplicación, la periodista le pregunta qué haría para innovar un cachopo. Se trata de un plato típico de Asturias, que consiste en dos filetes de ternera empanados y rellenos de jamón y queso. Pero, al parecer, Adrià lo asemeja más a una croqueta.

“Me enteré de lo que era el cachopo hace poco. Los cocineros tenemos el conocimiento esencial, pero no sabemos de todo. Para crear algo nuevo alrededor del cachopo tengo que comprender qué es, cuándo y cómo se come, contextualizar cuántos años hace de este boom y dónde se hace. Sólo con queso, jamón y ternera te puedo hacer varias versiones. Al final es una lámina de un producto relleno, que rebozas y vas a cocinar para disfrutarlo. A partir de ahí hay cantidad de cosas parecidas, porque al final no deja de ser una croqueta.”, dice Ferran Adrià.

Esta afirmación ha causado un gran revuelo entre los tuiteros asturianos, que no han dejado pasar la ocasión para reivindicar la originalidad de su gastronomía en la red social. Muchos se han indignado ante el desafortunado comentario del prestigioso cocinero y a otros, simplemente, les ha entrado ganas de hincarle el diente a un cachopo, pero de los auténticos.

El San jacobo es al cachopo lo que algunas sois a @lulucello. A ver si así os enteráis. pic.twitter.com/GJF9w6GFpk — Paula (@PaulaImiLoa) 14 de enero de 2017

Según Ferrán Adriá "un cachopo no deja de ser una croqueta". Vamos a hacer como él y colocar palabras random al final de la frase. De rises! pic.twitter.com/913oUEvITO — DaniArgü (@daniarguello85) 24 de enero de 2017

Acabo de leer "El cachopo no deja de ser una croqueta." SUJETAIME QUE LU MATO — Rigby ∑. (@XuanGVijande) 23 de enero de 2017