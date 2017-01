El error más cómico de 'First Dates'

'First Dates' no deja de sorprender día tras día. Parece una fuente inagotable de momentos televisivos con quienes van al programa a buscar al amor de su vida. Este miércoles no ha sido tampoco la excepción y el espacio de Carlos Sobera ha deleitado a todos con una pareja de lo más cómica por su falta de entendimiento.

Quizá sea por los 18 años de diferencia entre él y ella pero les falta entenderse mejor. Todo porque Aldo, de 38 años y de Madrid y Sonia una camarera veinteañera de Toledo han tenido un problema a la hora de comprender en qué trabajo el madrileño. Si bien la cita ha empezado normal, la conversación ha fluido hacia un punto cómico.

Ha sido cuando Sonia ha querido saber a qué se dedica profesionalmente Aldo. El hombre, que es policía, le ha explicado que es funcionario. Momento en el que el despiste de la chica ha salido a la luz al preguntarle "ah ¿qué tienes una empresa o algo?". Una frase inocentemente cómica que ha desatado el humor en las redes sociales.