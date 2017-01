La durísima situación que pasó Mercedes Milá en los dos últimos 'GH'

La pasada noche, Mercedes Milá triunfó en El Hormiguero. Se convirtió en trending topic en Twitter tras poner en evidencia a Pablo Motos, pero también habló largo y tendido de su pasado, sobre todo de Gran Hermano, el programa de su vida.

Motos fue directo al grano: «¿Por qué ya no haces Gran Hermano?», le preguntó, a lo que la periodista respondió que «tras 16 años llegó el momento de hacer otras cosas. Me dijeron que no me podía ir y les dije que si me hacían una oferta bonita me quedaba». «¿Pediste más dinero?» le cuestionó el conductor del programa de Antena 3. Milá contestó que pidió «más dinero, incluso recibir ingresos por la publicidad, algo que nunca había hecho. Además, poder tener un espacio más social. Al final, no llegamos a un acuerdo», zanjó.

Y a la pregunta de su volvería a presentar el reality, Mercedes Milá fue tajante: «Esos 16 años en Gran Hermano acabaron con mi salud. Los dos últimos GH los hice en condiciones físicas y psíquicas muy malas. El público no se dio cuenta».