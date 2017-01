Arévalo emociona a España hablando de su vida en 'El Hormiguero'

Resulta curioso ver cómo alguien que se dedica profesionalmente a sacar una sonrisa en las personas tiene la misma capacidad para emocionarlas. Así ha sido Arévalo en su visita a 'El Hormiguero' para hacer balance de su carrera y para rememorar algunos de los pasajes más duros que le han tocado vivir.

Entre ellos está sin duda el momento más complicado al que se ha enfrentado. Fue en 2015 cuando el amor de su vida, su mujer fallecía súbitamente víctima del cáncer. Para Arévalo el palo fue inasumible después de 52 años con ella. Era y es el amor por el que ha dado todo lo que ha hecho y a ella le debía parte de su forma de ser.

Pero Arévalo no ha hecho emocionarse a la audiencia de 'El Hormiguero' solo por ese recuerdo tan bonito hacia su esposa. Ha dejado una de esas frases inspiradoras que muchos deberían grabarse a fuego: "La gente se debe querer por sus defectos, no por sus virtudes, si no, nos querríamos todos". Una frase de genio de un hombre que nos ha hecho llorar de risa.