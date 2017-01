Toño Sanchís explota y desvela la farsa de 'Sálvame Deluxe'

Toño Sanchís, recientemente expulsado de 'Gran Hermano VIP' en un presunto boicot, ha agitado el mundo de la televisión en las últimas horas con una incendiaria declaración, en la que dice desvelar la farsa de 'Sálvame Deluxe'.

El famoso representante de figuras mediáticas ha cargado contra Telecinco en el programa 'Gran Hermano VIP: el debate', el espacio que recuperó sus declaraciones dentro de la casa para que el propio televisivo las ampliara.

En ese momento, Toño Sanchís quiso dejar claro que es completamente falso todo lo relacionado con el 'polígrafo' de 'Sálvame Deluxe', la máquina que presuntamente desvela si alguien miente o dice la verdad al ser preguntado por cualquier cuestión.

"Es mentira la máquina esa. Mira, llevaron una vez, cuando mi movida, a Dinio y a no sé quién y dijo que yo me había intentado liar con su mujer en Barcelona y yo no sé ni quién es su mujer", declaró Toño Sanchís.

Estas declaraciones, realizadas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra a Alejandro Abad, fueron reafirmadas ayer por el representante, que no tuvo tapujos en asegurar que es "mentira" todo lo relativo al polígrafo en 'Sálvame Deluxe'.