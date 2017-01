Mercedes Milá pone en evidencia a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "No tienes ni puta idea"

Parecían haberse enzarzado en una batalla personal, pero todo respondía a la tónica habitual del programa. Mercedes Milá y Pablo Motos escenificaron la tensión ante las cámaras después de que el presentador de ‘El Hormiguero’ cuestionara a su compañera por su nuevo programa. El segundo dijo desconocer que ya hubiese empezado a emitirse ‘Convénzeme’, el programa literario que encabeza la ex presentadora de Gran Hermano. “¿Esto lo haces con todos tus invitados? Una patada en la boca quiero decir”, manifestó.

“No me hagas la entrevista sobre el programa, porque si no lo has visto, no tienes ni puta idea”, dijo. Poco después, Milá no dudó en cuestionar al presentador sobre la preparación de la entrevista. Incluso, no dudó en lanzar un dardo a Motos para cuestionarle por su hábito de lectura. “¿Tú lees?”, dijo; él respondió: “tanto o más que tú”.

Mercedes Milá asistía en la noche de este martes 24 al plató de ‘El Hormiguero’ justo después del paso de Vicente Vallés. La visita del periodista y director de informativos, quien auguró un futuro aprovechamiento de Vladimir Putin de Donald Trump, fue un auténtico éxito para el programa mejorando incluso a la emisión durante la visita de Cristina Pedroche, la misma que desató los comentarios negativos contra el presentador del programa.

La presencia de Vallés generó un 18 por ciento de pantalla, ocho décimas por encima de la visita de la presentadora de ‘Tú sí que sí’.