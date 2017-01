Una concursante de 'First Dates': "Podría amar a mi pareja y tener relaciones sexuales con otros hombres"

África era una de las concursantes que entró en ‘First Dates’ con las cosas sumamente claras. Tanto que no tuvo problema alguno en reconocer cómo es capaz de llevar una relación sentimental. Se define como una persona “abierta de mente”, diferenciada y apasionada de la escalada. “Sé diferenciar el sexo del amor. No me importaría tener una relación monógama. Sé que podría estar con una persona, quererla muchísimo y tener relacione sexuales con otras personas”, confesó.

La joven llegaba al programa buscando a una persona que le hiciera “reír”, que se mostrara “activo” y que le gustase “hacer cosas conmigo”. Encontró a Ionut, un rumano que reside en Madrid desde los diez años, otro aventurero que confesó su pasión por ir con la mochila. A ella le sorprendió y dijo que le gustó “a primera vista”.

Pero el comentario de África no pasó desapercibido en redes sociales. Muchos comentarios se mostraron críticos con la forma de entender una relación por parte de esta joven barcelonesa de 23 años. Así lo hicieron saber a través de varios mensajes publicados en el hashtag #FirstDates242, varios, malsonantes.