Lío verbal en 'First Dates'

Ser un ligón en 'First Dates' no es tarea sencilla. Ir al programa que presenta Carlos Sobera y tratar de conquistar un corazón supone mucho esfuerzo. Aunque todo depende de quien sea la persona que vaya a ligar. Este lunes ha habido un buen ejemplo de ello con Gabriel.

El hombre de 46 años se tiene mucho aprecio a sí mismo. Para él no le duele en prendas reconocer que tiene mucho éxito entre las mujeres y que eso en 'First Dates' le supone una ventaja. Gabriel, natural de Girona, explica que él es un imán especialmente para aquellas que están casadas. El problema es que a lo mejor no es del todo cierto.

No porque el hombre sea más o menos guapo sino porque no se le ha visto demasiado suelto. Especialmente en lo que se refiere a su manera de hablar. No ha hecho más que decir "haiga" en lugar de "haya" dejando anonadada a la audiencia que no se creía un error tan de bulto en los tiempos que corren.