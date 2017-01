La ropa de hombre que visten las mujeres (y no lo sabéis)

E n ‘Pretty Woman’, Vivian Ward, la encantadora prostituta interpretada por Julia Roberts, echaba mano de una camisa blanca de Edward Lewis (Richard Gere) antes de salir de compras por el lujoso barrio de Rodeo Drive. No es una novedad que cada vez más mujeres rebuscan en los armarios de los hombres para compartir sus ropas y fragancias.

El negocio de la moda se ha convertido en un endiablado cruce de géneros; en una especie de trampantojo donde nada es lo que parece. Si el estilo sin género reivindica su espacio en las calles tras calar definitivamente en las pasarelas, la moda sin sexo da ahora un paso adelante. Hace tiempo que las tendencias unisex homogeneizaron la vestimenta de hombres y mujeres. Era, en cualquier caso, una propuesta de sentido único, conducida por diseñadores y estilistas. Genios como Alessandro Michele, el modisto de Gucci;Miuccia Prada, Riccardo Tisci, director creativo de Givenchy, y el transgresor Demna Gvasalia, que maneja las riendas de Balenciaga, llevan años planteando el mismo discurso estético. También al difunto Alexander McQueen le fascinaba juguetear con esta especie de confusión.

La particularidad de esta vuelta de tuerca radica en que las mujeres marcan ahora las reglas al ‘adueñarse’ de prendas concebidas originariamente para el sexo contrario. ¿Es una forma de romper las barreras sin pretenderlo? ¿Es cosa de hombres? ¿Para él o para ella? Las dudas y preguntas se disparan en torno a un fenómeno al que se le adivina un gran futuro, al menos a medio plazo, para bendición de una industria que anda a la búsqueda del último euro en estos tiempos de crisis. Listos como pocos, relevantes protagonistas de la industria ‘fashion’ se hacen los suecos y se entregan a lo que les pide el cuerpo sin hacerse responsables del uso que luego el público da a sus creaciones. Son tiempos en los que se cuestiona la masculinidad tradicional, mientras promueven la libertad de estilos que luego cada uno descontextualiza a su antojo.

En esas andan modistos como el británico Craig Green. Sus piezas lo mismo encandilan a estrellas varoniles como Kanye West y Drake que a Rihanna y FKA Twigs. «He tenido una clienta en cada colección desde que empecé. Ver a cualquiera, hombre o mujer, usando piezas de la colección es emocionante para mí», explica un diseñador que desde 2014 vuela solo. Green entrega propuestas masculinas arriesgadas, llenas de volumen y de colores primarios, a algunas de las mejores tiendas del mundo. Ni él mismo se explica por qué sus colecciones gustan por igual a ambos sexos:«Supongo que es una señal de los tiempos, la dirección en que todo está avanzando», sugiere. Green riza el rizo y en un guiño de evidente complicidad femenina sube a algunas mujeres a las pasarelas.

Fácil asimilación

Parte del éxito de esta revolución estilística radica en la paradójica dualidad de una ropa de por sí muy femenina. De fácil asimilación, por tanto, para ellas y de complicada digestión, por el contrario, para muchos hombres. PalomoSpain es la firma del cordobés Alejandro Gómez Palomo, un joven diseñador que se ha hecho un nombre internacional vistiendo a hombres con llamativos abrigos bordados, blusas, ‘tops’ con cuellos ‘halter’ e incluso vestidos. «Es la ropa que vestimos mis amigos y yo, la que nos gusta y con la que nos hemos criado», subraya. El creador andaluz sostiene que diseña para chicos y «reinventa» la masculinidad desde la «naturalidad», pero que luego concede a sus clientes plena libertad para que se vistan como quieran.Sus camisas estampadas de lunares han llegado a templos del lujo como Opening Ceremony de Nueva York. También tiene pedidos de Tokio. Sus prendas están concebidas sólo para hombres muy seguros de sí mismos y que no temen que les señalen por la calle.

Es el mismo mantra con el que trabaja el barcelonés Juan Avellaneda, el estandarte de un estilo que él mismo fabrica y usa. «Siempre he comprado pantalones de mujer si pensaba que me quedaban mejor.De hecho, las mujeres lo hacen constantemente y no pasa nada», sostiene. Famosas como Laura Ponte y Nuria González y modelos como Laura Cisneros y Blanca Miró han cimentado la popularidad de este modisto que cotiza al alza desde que Nieves Álvarez se atrevió con uno de sus esmóquines. Pese al abrumador éxito cosechado entre la población femenina –arrasa con sus abrigos y trajes sastre–, el creador catalán no tiene, de momento, ninguna intención de hacer ropa de mujer. «Adapto un poco las tallas y las proporciones, pero el patrón no cambia en absoluto:es ropa de hombre», explicó a la revista ‘Vogue’.

Avellaneda sabe lo que se trae entre manos y se multiplica en su faceta de diseñador, empresario, responsable de comunicación e imagen de su propia ropa. Sin hacer demasiado ruido, sus modelos han adquirido una gran relevancia en las últimas ediciones de los premios Goya gracias a su masiva presencia en las redes sociales. «Comencé a hacerme fotos a mí mismo en Instagram, al principio con cierto pudor, pero vi que la gente respondía de inmediato», reconoce. Su fama ha traspasado fronteras y ya negocia la venta de sus codiciadas prendas en tiendas como Bergdorf Goodman, Colette o Barneys.

¿Asistimos a un cambio social llamado a echar raíces de forma definitiva o a una tendencia condenada a desaparecer?Avellaneda subraya que la moda ha experimentado un profundo cambio en los últimos años y que ya no hay marcha atrás. «Grandes marcas y diseñadores han apostado por no etiquetar su moda con un género y eso ha calado entre el público. Además, no creo que haya una diferencia clara en determinadas prendas», razona.