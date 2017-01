Risto y Rufián, cruce de 'zascas' en el 'Chester Stars'

El programa de Risto incentivó el cara a cara recordando comentarios que el diputado de ERC hizo sobre multinacionales textiles en Twitter, aunque también se abordaron otros temas.

Risto plateó el tema durante la entrevista: "Una multinacional no es lo mismo que una mercería. Llevas una Asics, ¿empezamos a ver donde las fabrican? ¿La americana donde la fabrican? Es de Zara. La coherencia... estás subvencionando a los niños de Delhi".

"Si al final a un político lo único que le puedes recriminar es que llevo unas Nike, hay algo que no entiendo. Ojalá os fijarais más en Rato. Puedes comprar en Zara y ser crítico con la política neoliberal", así se justificó el diputado de ERC, pero Risto no dudo en contraatacar.

"El consumidor es más poderoso, hoy en día, que el votante. Si no estás de acuerdo con una marca no compres, y trata de que la gente no lo haga. Eso es coherencia y es lo que se le exige a un político. Si quieres ser coherente con tu crítica, no puedes comprar ahí. Tus actos y tus palabras no son lo mismo, y eso en política es un pecado mortal"

"La fama no es sólo que la gente te conozca, sino una herramienta para poder llegar a más gente y que la gente vea que nosotros no llevamos tridente, ni rabo, ni cuernos"

"Un tuit es una frase y yo creo que es mucho mejor explicar en una frase algo que no en media hoja o en un discurso entero. Nosotros estamos ahí para cabrear al que nunca se cabreaba y si según quien reacciona como reacciona, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, respondió el Rufián.

Ante la pregunta de Risto sobre si se considera populista o cree que la política se ha llenado de populismo, Rufián ha sicho que "sería un debate muy interesante definir lo que es el populismo".

Oponentes políticos

"Rivera es súper cuñado, si le ves un rato dices que le falta un plato de gambas al lado. Pero él celebra los goles de España y yo también. Yo he visto gente con la camiseta de España en mítines independentistas. Nosotros somos republicanos de izquierdas y no somos anti nada. Y para el Estado español será una gran noticia democratizadora que Cataluña consiga ser una república independiente", apunta el diputado de ERC, antes de concluir que "Vito Corleone es Fernández Díaz y Voldemort es Rajoy"