«¡Soy feliz!», el mensaje positivo de Bimba Bosé antes de fallecer

La modelo Bimba Boséha fallecido a los 41 años de edad, después de que el cáncer que sufría hiciera metástatasis en huesos, cerebro e hígado. Después de ver su emocionante última actuación en televisión, repasamos algunos de sus mensajes optimistas en redes sociales.

Y es que Bimba Bosé mostró siempre su mejor cara en la lucha contra el cáncer, y dejó numerosas reflexiones positivas en su cuenta de Instagram, en las que hablaba de sus diversas fases y tratamientos.

"¡Soy feliz! ¡Me cuidan un montón!", comentó Bimba Bosé en una imagen que ilustraba su paso por una cámara hiperbárica como parte de su tratamiento.

"A lo Phelps parece que he acabado en un artefacto del atrezzo de una película de Stanley Kubrik pero en realidad estoy en Perry una de las cámaras hiperbáricas que tienen en @hmc_estepona Soy feliz! Me cuidan un montón! No dejes de probarlo. Pronto te contaré más detalles de todo. De momento para cualquier duda e info acerca de cómo funciona: centrohiperbarico.com o pincha en mi bio para acceder directamente a su web", explicaba el mensaje completo de Bimba Bosé en Instagram.