La emocionante última actuación de Bimba Bosé en televisión

Bimba Boséha fallecido hoy a la edad de 41 años después de una larga lucha contra el cáncer. La modelo, cantante y actriz realizó su última actuación en televisión a principios del año pasado, cuando visitó el programa 'Levántate All Stars' de Telecinco.

En aquel 'talent show' de famosos, dirigido por Mario Vaquerizo y Alaska, pudimos ver cómo Bimba Bosé entregó toda su emoción, risa y talento al público.

En concreto, uno de los temas con los que más triunfó Bimba Bosé en sus apariciones en 'Levántate All Star' fue el tema 'My Way', con el que puso en pie al público. Puedes ver la actuación completa de la cantante en aquella edición.