Elsa, de 'Frozen', protagonista de una campaña para animar a dejar la metanfetamina

La fama de Elsa, la princesa de 'Frozen', ya traspasa la frontera de lo imaginable. Eso es lo que seguro han pensando los estadounidenses que han visto los anuncios de Montana Meth Project.

Esta asociación estadounidense contra las drogas ha desarrollado una campaña para ayudar a los jóvenes a alejarse de las drogas protagonizada por el personaje de Disney y su canción 'Let it go' (déjalo ir).

Como se puede ver en los anuncios, Elsa aparece la princesa un poco más demacrada de lo normal y esposada, a modo de advertencia. "¡Metanfetamina, déjala ir!", es el eslogan que se puede leer en vallas publicitarias.

Montana Meth Project explica en su web que "el objetivo del Proyecto Montana Metanfetamina es dar a conocer entre los jóvenes y adultos del estado las consecuencias de la metanfetamina de manera que pueda tomar decisiones correctas cuando se les presente la oportunidad de probarla".

The Guardian informa que la asociación puede tener problemas de propiedad intelectual por usar a Elsa sin referencia a Disney.