Belén Esteban: “Quiero dejar la tele pero le debo dinero a Hacienda”

‘Chester in love’ ha contado este domingo con una invitada estelar en el programa, Belén Esteban. La colaboradora se ha sentado junto a Risto Mejide para hablar del amor, de la fama y de su mediática vida personal.

La de Paracuellos de Jarama ha abierto su corazón al publicista y ha asegurado que su relación con Jesulín de Ubrique fue real y no un montaje para ganar dinero, aunque sí reconoce que la rentabilizó, “Yo tuve una relación con Jesús, es el padre de mi hija, no fue un polvo, mi hija fue engendrada con muchísimo cariño, y luego yo elegí esta vida. Yo sé que si estoy aquí es porque hay mucha gente que se siente identificada conmigo, aunque no soy un ejemplo a seguir. He rentabilizado mi vida, pero eso también se paga. Es verdad que he vendido mi vida. Con Jesús vendí tres exclusivas, pero se lo llevó casi todo, yo vi algo, pero poco, ya que no sabía ni lo que se cobró: me dio 6 millones y se vendió por 30", explicaba a Risto.

Sobre la fama, Esteban aseguraba que no todo es tan bueno, “Yo si estoy en la tele es por la gente, pero para mí la fama es más cosas malas que buenas. Entiendo que la gente se emocione cuando te ve, que te pidan una foto, pero hace ya tiempo decidí que no me tiro fotos, aunque haya gente que no lo entienda”, relataba.

La televisiva también ha revelado ante sorpresa de Mejide que le encantaría dejar la tele, pero de momento algo se lo impide, "Yo estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda, la dejo. Yo quiero vivir mi vida. Yo debo un dinero a Hacienda y tengo que pagarlo. Luego me gustaría montar un pequeño negocio y cuando tenga las cosas bien hechas lo dejaré. Ojalá pudiera ser dentro de un año o dos, pero sé que no va a poder ser. Lo antes que pueda, dejaré la televisión", expresaba, añadiendo que le encantaría “llegar a un sitio y que no me conozcan”, concluía.