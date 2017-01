Se levanta para ir al baño y deja plantada a su cita en 'First Dates'

Cupido parece que de nuevo no acertó la pasada noche en su visita diaria a ‘First Dates’, el programa de citas a ciegas que emite Cuatro cada noche, ya que los espectadores pudieron ser testigos de uno de los plantones más comentados de la historia del programa.

Dos de los protagonistas de la noche eran Maica y Sergio, que aunque parecía que iban a salir juntos del programa debido a su buena química, finalmente no fue así. Todo ocurrió cuando el hombre realizó un comentario que no gustó nada a la mujer. Ambos se encontraban hablando sobre la paternidad cuando ella confesó que tenía tres hijos, una condición que no gustó absolutamente nada al comensal, “A mí me han dicho mujeres con hijos ¿Es que no tengo derecho a ser feliz? Y yo les digo que por supuesto que sí, pero conmigo no”, aseguró.

Ante tal comentario la joven espetó que “Si de verdad quieres encontrar una persona, pones demasiados inconvenientes. La persona perfecta no existe", y acto seguido se levantó para ir al baño. Sin embargo, nunca volvió.

Poco después, Lidia Torrent, una de las camareras, se encargó de contarle a Sergio que su cita se había marchado.