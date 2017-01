Trump confunde a su hija Ivanka con otra mujer en Twitter

Ivanka Trump ha vuelto a ser noticia esta semana. Esta vez no ha sido por su marido, Jared Kushner, y su reciente nombramiento como asesor de su padre, sino por un hecho anecdótico.

Su padre y futuro presidente de Estados Unidos cometió un pequeño error en las redes sociales que la han convertido en noticia. El magnate confundió a su hija en Twitter con otra mujer.

Al parecer, Donald Trump retuiteó un mensaje que expresaba que Ivanka (@IvankaTrump) era «grandiosa, una mujer con verdadero carácter y clase». Pero el futuro mandatario etiquetó en la publicación a otra mujer con el mismo nombre.

El mensaje llegó a Ivanka Majic, residente en Brighton (Inglaterra), con el usuario @Ivanka. Ni corta ni perezosa, la mujer no dudó en reponder a Trump con un contundente mensaje: «@realDonaldTrump usted es un hombre con grandes responsabilidades. Le sugiero que tenga más cuidado en Twitter y dedique más tiempo a aprender sobre el cambio climático».

La joven británica ha admitido que suelen sucederle este tipo de confusiones, aunque nunca le había pasado que el error lo cometiese el mismísimo futuro presidente de los Estados Unidos. Por supuesto, la acción no pasó desapercibida para los usuarios de la red social y la publicación ya cuenta, hasta el momento, con más de 9.700 retuits y 29.000 «me gusta».

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

@realDonaldTrump@drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig