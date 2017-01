«Chicote ha hundido mi negocio»: dura denuncia contra 'Pesadilla en la cocina'

José Luis Sanz es propietario de uno de los 22 establecimientos que se han unido contra el programa ‘Pesadilla en la cocina’ de Alberto Chicote. Regenta La mansión de Navalcarnero y ahora denuncia públicamente “la estafa” sufrida tras su paso por el programa. Incluso asegura sufrir daños “morales y psicológicos”. El establecimiento “se vino abajo” tras la emisión del programa allí. “Ha hundido mi negocio. Me estropeó la clientela porque describió el lugar como un ‘picadero’, algo que no es. Ahora lo conocen como el picadero de Navalcarnero”.

En sus quejas, el propietario incluso asevera que Alberto Chicote “no pasó por la cocina” y que apenas recibió aportaciones culinarias del mismo. Denunció y perdió la demanda ya que, según su versión, sus testigos fueron denegados y tampoco pudo pronunciarse durante la vista. “Hablaron Chicote y sus abogados”, resaltó.

“Nos hacían repetir tomas constantemente hasta dar con la adecuada. Mi testimonio es el que es y me comporto como soy, no pueden obligarme a que salte, llore o dé botes de alegría”, manifestó en declaraciones a ‘ABC’.

Sobre las modificaciones realizadas en su establecimiento, José Luis añadió que le hicieron una obra “lamentable”. “Una chapuza con muebles viejos y de segunda mano que dejaron sin terminar. Me dijeron que no les había dado tiempo y que me mandarían el material para que lo hiciera yo. No lo hicieron. Es una mentira”, añadió.

Finalmente, el hostelero denunció también el trato de la productora a sus empleados. “Llamó ‘guarro’ a mi cocinero”, dijo para valorar que “ese tipo de programas deberían hacerse desde el respeto. “Una de mis trabajadoras decidió marcharse para no aparecer en el programa. Tuvimos que llamar a una actriz del pueblo. Me llamaron a mí para que el local apareciese en el programa. Me aseguraron que el número de clientes se dispararía y que la reforma merecía la pena. No había visto apenas el programa y acabaron convenciéndome”, sentenció.

En lo que respecta a la cadena, laSexta ha confirmado que están estudiando emprender acciones legales para “restituir el daño injustificado que se ha ocasionado en la imagen del programa”. Así lo anunciaron en un comunicado conjunto la propia televisión junto con los portavoces de Warner Bros e International Television Production.