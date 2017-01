¿Qué fue lo único que le molestó a Cristina Pedroche de las Campanadas?

Sigue dando que hablar el encuentro entre Cristina Pedroche y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. La colaboradora de ‘Zapeando’ y presentadora de ‘Tú sí que sí’ se personó en el plató el pasado martes por la noche para enfrentarse a una entrevista con el presentador. Hablaron de todo, incluido de ejercicio. También destacó el tema de las ya famosas campanadas de Nochevieja por la polémica generada después del vestido que portó la vallecana. Cristina Pedroche habló de la existencia de un factor que no le terminó de agradar.

Fue Pablo Motos quien confesó a la presentadora el hecho de haberse comido las uvas viéndola a ella, incomodado por la presencia de un jarrón ante la cámara que llegaba a tapar el vestido. “Es horrible, un jarrón con una máscara horrible. Yo me he planteado, es que no sé… si es que pagaban a Antena 3 para que saliera esa máscara tan fea allí (…) Yo estoy trabajando un vestido desde agosto y necesito que se vea bien”, bromeó.

En un programa en el que Cristina Pedroche lanzó un mensaje a las feministas por las críticas y en el que las redes estallaron contra Pablo Motos por ciertos comentarios machistas, ella advirtió que su actual pareja, el afamado cocinero Dabiz Muñoz seguirá con la tradición y posará con el vestido de Nochevieja de su pareja.

A fin de cuentas, el éxito de ‘El Hormiguero’ durante la noche del pasado martes es incontestable. Batió sus récords de temporada. Fue visto por 3.4 millones de espectadores y alcanzó un 17.2 por ciento de share.