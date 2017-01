¿Un 'spin-off de 'Juego de tronos'?

Tan sólo le quedan unas 15 horas de 'Juego de Tronos,' distribuidas en dos temporadas, una de siete y otra de seis episodios. A los fans de la serie más popular del mundo seguro que les sabe a poco. Por ello, el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, ha asegurado que no descartan hacer un spin-off.

Así lo ha expresado: "Todo lo que puedo decir es que estamos explorando la posibilidad. No tenemos ningún guion y no estamos cerca de decir que vayamos a hacerlo, pero seríamos idiotas si no exploramos esa opción. Es un mundo muy rico. Seríamos tontos de no hacerlo".

Al mismo tiempo, Bloys ha apuntado la posibilidad de que la última temporada sea más larga de lo previsto.

Uno de los padres de 'Juego de Tronos', David Benioff, en cambio, dijo hace poco que no hay que tensar la cuerda. "Llega un momento, especialmente cuando se trata de una serie, en el que todo se cae y pierde la magia y la capacidad de sostener un mundo de la grandeza del nuestro. Cuando llegas a tu límite e intentas presionar más, la gente empieza a imaginar cuándo acabará esperando que sea pronto para poder fijarse en la próxima serie. Eso no es lo que hemos querido nunca".