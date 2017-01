Dani Rovira dice que presentará los Goya «para que no ganen los borrachos de Twitter»

Dani Rovira volverá a presentar la gala de los Premios Goya. La noticia, que salió a la luz hace unos días, ha dejado reacciones para todos los gustos, después de que el actor andaluz insinuara que la de 2016 sería su última ceremonia como conductor.

Ahora, Dani Rovira ha concedido una entrevista a ABC en la que se asegura que presentará los Goya "para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter", en referencia a los críticos que no querían que el malagueño volviera a conducir la gala.

En referencia a dichas críticas, Dani Rovira afirmó que "fue una gala muy buena, un pedazo de gala: una apertura buenísima y un excelente guión. Lo malo es que me atacaron al lado personal, no al artístico, es que hasta la Asociación de Yates me vino a criticar. Y yo soy humano, por ser popular no soy un ciborg, y entonces exploté. Estaba intoxicado".

En cuanto a su vuelta atrás para presentar la gala, Dani Rovira asegura que "pude respirar y la verdad es que esto es una manera de reivindicarme. Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del twitter) se habrían salido con la suya. Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está".