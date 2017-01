La concursante de 'Gran Hermano VIP 5' que casi se electrocuta en pleno directo

'Gran Hermano VIP 5' estuvo a punto de presenciar una tragedia en plena emisión en directo cuando una concursante estuvo a punto de electrocutarse. En concreto, se trata de la actriz Emma Ozores, quien introdujo un tenedor en la tostadora, cuando ésta estaba enchufada y en funcionamiento.

"¡No metas ahí nada de metal!", le avisó Ivonne Reyes justo a tiempo, evitando que la televisiva contactara la parte metálica del tenedor con la parte eléctrica de la tostadora, lo que podría haber terminado en un lamentable incidente en 'Gran Hermano VIP 5'.

Emma Ozores, que se estaba preparando unas tostadas para desayunar, había protagonizado unos minutos antes un extraño momento al encontrarse un tornillo en el suelo: "¡Un tornillo! ¡Se me ha caído un tornillo! Esto es una cosa muy necesaria pero que no me sirve a mí para nada".

Ambos extraños instantes dieron mucho que hablar en redes sociales acerca de la curiosa forma de razonar de Emma Ozores y sus diferentes incidentes en la casa de Gran Hermano VIP 5 de Guadalix de la Sierra.