La madre biológica de la hija de Angelina Jolie: "Que me deje hablar con ella antes de morir"

Mentewab Dawit Lebiso, la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt, la hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt, quiere volver a ver a su hija, que ahora tiene 12 años. Así lo aseguró al Daily Mail la propia mujer: "Sólo quiero que sepa que estoy viva y deseando hablar con ella. No quiero que mi hija de vuelva, sólo quiero estar en contacto con ella y ser capaz de llamarla y hablar con ella".

Zahara fue adoptada por Angelina Jolie en Etiopía en julio de 2005. Desde entonces, aclara Mentewab, "Angelina Jolie ha estado con ellla, pero eso no quiere decir que yo no la eche de menos. La echo de menos todo el tiempo. Pienso en ella todos los días. Sé que cuando es su cumpleaños, pero estoy triste porque no puedo celebrarlo con ella".

La mujer explicó que le gustaría que Zahara supiera "que tiene una madre que la quiere tanto como Angelina" aunque sabe "que su vida está con Angelina se encuentra en otro país y que habla otro idioma que yo". "Ella tiene una vida que yo nunca podría darle, pero todavía me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara", añadió.

Para finalizar Zahara hizo un llamamiento a Angelina Jolie: "Todos morimos algún día y antes de morir me gustaría que Zahara supiera de mí y ella tiene familia aquí en Etiopía. Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir".