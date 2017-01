Loli Álvarez al borde de la ruina por un préstamo

Loli Álvarez ha aparecido en 'Sálvame' para contar su drama. Es conocida por aparecer en varios programas de televisión como 'Crónicas marcianas' o acusar de plagio a Yurena, ya que asegura ser la intérprete de "Yo cambié". Pero este no era su mayor problema.

Ella explica que lleva un tiempo haciendo frente a una serie de pagos y necesitaba 18.000 euros. Loli recurrio a un señor con un préstamo donde puso en garantía su casa. Actualemente la cantidad a devolver ha ascendido a 75.000 euros debido a los intereses acumulados.

"Yo llevo en esta situación desde últimos de 2008"

Loli Álvarez se excusa en la confianza que depositó en su día: "Si a mí me engañan es porque por medio de todo esto hay un notario, y lo que me dice el notario, yo me lo creo". Igual pecó de ingenua, porque también confió en otros aspectos que llaman demasiado la atención: "Lo más extraño es que cuando te dan el dinero, era dinero en una bolsa de un supermercado, billetes de 20 euros. Todo".

Ella se lamenta de que "alguien, por unos simples 18.000 euros, que me da vergüenza hasta decirlo, pretenda quedarse con un patrimonio valorado en 300.000 euros". Lo ha pasado realmente mal pero no pierde la fuerza. "Yo he tenido momentos de darme cabezazos contra la pared, de acudir a urgencias con ataques de ansiedad, con ataques de estrés. Yo soy una tía fuerte, muy fuerte, y esto ha estado a punto de acabar conmigo", ha asegurado.