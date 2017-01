La cobra de Bisbal a Chenoa se cuela en 'First Dates'

Fernando y Ángela tuvieron una cita en el famoso restaurante de Cuatro pero esta vez 'First Dates' no acertó con la pareja. Durante la conversación, ella le preguntó a él si tenía buena relación con sus ex parejas. Él lo negó, incluso diciendo que mejor ni hablar de ellas.

"Eso no me ha gustado nada, porque si vas dejando cadáveres por el camino es mala señal", decía ella en los totales. Y a él le confesaba que había estado casada casi 20 años y que su ex era su mejor amigo.

"Dos personas que han sido pareja y lo dejan no pueden ser amigos, mira la Chenoa, que se llevó una cobra del Bisbal", dijo Fernando.