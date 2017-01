Estallan contra Pablo Motos por sus «comentarios machistas» a Cristina Pedroche

Es la protagonista de las últimas fechas. Después del revuelo por el vestido portado por Cristina Pedroche durante las Campanadas de Nochevieja, y del estreno de ‘Tú sí que sí’ que ella misma presenta, la pasada noche del martes asistió al plató de ‘El Hormiguero’ para encontrarse con Pablo Motos. De la jornada no salió bien parado el presentador, a quien varios comentarios en las redes sociales le acusaron de "machista" por ciertas cuestiones formuladas a la madrileña, como ya ocurriera con Alessandra Ambrosio.

En una ocasión, Motos preguntó a Cristina Pedroche por la preocupación que le supondría la caída del pecho. “Que no se diga que Pablo Motos no es machista y plástico”, exclamaron en la red social Twitter. Todo esto en el marco de una entrevista en la cual la colaboradora de ‘Zapeando’ abordó el tema del feminismo. “Las feministas ven una historia que no existe porque yo elegí el vestido de Nochevieja. Lo que más rabia me da de todo es que se creen que soy tonta. Nadie me obliga a hacer nada”, llegó a manifestar.

El presentador de ‘El Hormiguero’ entró al trapo con algunas cuestiones que pudieran resultar cómicas u ofensivas. Algunos usuarios las encajaron de la segunda forma. Varios tuits le acusaron de hablar “siempre” del “cuerpo, pareja o ropa de las invitadas”. Otros fueron algo más ácidos: “Qué machista Pablo Motos, hipersexualizando a una chica tan casta como Cristina Pedroche”.

Cabe recordar que en abril del pasado año, ya fue noticia una situación similar sobre el presentador del ‘El Hormiguero’. Acusaron a Pablo Motos de machista por su entrevista con la top model internacional Alessandra Ambrosio por un simple comentario sobre zapatos.

Que no se diga que a Pablo Motos no es machista y plástico https://t.co/kC3LVIGnXT — OLIVIA DE VERA LEÓN (@OLIVIADEVERADEL) 18 de enero de 2017

Hace tiempo m di cuen q #PabloMotos es un prepotente narcisista y machista como xra escucharle hablar d feminismo. Pa q veis #ElHormiguero? — Inma (@Inminthemoon) 17 de enero de 2017

Que machista Pablo Motos, hipersexualizando a una chica tan casta como Cristina Pedroche. — Álvaro (@Alvpm21) 17 de enero de 2017

¿Pablo Motos machista? Sorpresón — Tempus Fugit. (@Raul_Escarabejo) 17 de enero de 2017

A Pablo Motos le molesta que le llamen machista. Para demostrar que no lo es siempre habla del cuerpo/pareja/ropa de las invitadas. — Men of Mayhem (@Rober_Durden) 17 de enero de 2017

A la pedroche le molesta el machismo,le tira pablo motos un comentario machista en su cara sobre ella y se ríe! Pero dice que no es tonta — Diego García Sausor (@Dieego89) 17 de enero de 2017

Pablo Motos da un ascazo con la baba caída y soltando cada comentario de cuñao machista... #PedrocheEH — Juanfra (@JuanfraEntramba) 17 de enero de 2017