Cristina Pedroche: «El que no es feminista es machista»

Desde hace unos años, cada 1 de enero existe una tradición en nuestro país: el vestido que ha llevado en Nochevieja Cristina Pedroche. Este año no ha sido diferente y el bañador-vestido de la presentadora no pasó desapercibido, tanto que en ‘El Hormiguero’ ha acabado hablando de él.

Para Pedroche no hay polémica posible porque “yo elegí ese vestido”. Además se muestra enfadada porque “Las feministas ven una historia que no existe (…) lo que más rabia me da de todo esto es que se creen que soy tonta, nadie me obliga a hacer nada”. Para la colaboradora de ‘Zapeando’ todo se ha sacado de contexto.

Pone un ejemplo: “¿Es machismo si le damos la vuelta y el hombre se pone ese vestido? No, es que no es cierto porque si Chicote se quiere poner un bañador yo le habría aplaudido y es que él eligió ese traje”. Finalmente, Cristina Pedroche concluyó diciendo que "para mí, el que no es feminista es machista, hay que ser feminista en la vida y apoyar a la mujer"