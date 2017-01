Paz Padilla cuenta la verdad sobre su futuro en 'Sálvame'

La presentadora de 'Sálvame' ha sido el centro de atención en las últimas horas por una entrevista con el periodista Jesus Mariñas en 'La Razón' donde afirmaba que iba a abandonar el programa.

Pero la humorista ha querido desmentir todo lo publicado en el periódico, y ha querido afirmar que "es cierto que mantuve una conversación telefónica con Jesús Mariñas, pero es la única verdad"

Paz Padilla ha desmentido al periodiasta "ha puesto titulares que yo en mi vida he dicho, ni diré, porque si hay algo que tengo claro es que me encanta 'Sálvame' me hace muy feliz y voy a seguir aquí".

También ha confirmado el regreso de Jorge Javier Vázquez, "lo único que va a pasar es que va a volver, él va a presentar el programa normalmente, y yo estaré los días que él tenga prime time".

La relación con los colaboradores de 'Sálvame'

La presentadora no solo ha explicado la situación, sino que tambien se ha dirigido a sus compañeros "trabajo muy a gusto con todos ustedes, y soy muy feliz en 'Sálvame'. No tengo problemas con ninguno, y aunque uno tenga un momento más difícil, todo se soluciona aquí.

Además, sobre ellos ha afirmado que "los conozco a todos, y sé como son. Llevo trabajando junto a ellos ocho años. Si veo que alguien está débil en algún momento, intento protegerlo, porque para mí, los colaboradores son como mis hijos".