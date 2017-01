Lluvia de críticas a Mª Teresa Campos por su comentario de la mujer en la cocina

Mª Teresa Campos viajó a la casa de Guadalix de la Sierra para recoger a su hija Terelu, que formaba parte de la prueba semanal del reality de Telecinco.

Madre e hija se convirtieron en las comensales de la casa de un menú elaborado por los concursantes de 'GH VIP 5' y dar por concluida la prueba de la semana. La presentadora felicitó a los concursantes por la comida y resaltó la figura de las mujeres en la cocina regañando a los hombres que invaden su espacio.

Las redes sociales criticaron estos comentarios de la popular presentadora. Pero, en plató tambien hubo polémica: "Lo bueno es que hoy en día se puede elegir que te cocine tanto el hombre como la mujer. Me gustaría que los grandes chefs fuesen también mujeres. Lo siento, no me podía callar" expresó la presentadora Sandra Barneda.