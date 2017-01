El jienense con más arte de 'First Dates'

'First Dates' ha tenido este martes a un jienense que ha hecho las delicias de la audiencia con su forma de querer ligar. No hay nada que se interponga entre él y su ligue Marta, al menos así lo cree él que no ha dudado en mostrarse como DJ y agricultor, una mezcla explosiva. Porque no solo es el alma de la fiesta, sino que va con ella.

Nuestro protagonista responde al nombre de Aurelio y no duda en que sus dotes son capaces de hacer las delicias de cualquiera mujer. Su pretendienta Marta lo ha llegado a ver guapo y hasta el amor ha parecido abrirse paso entre ambos.

Pero si es el jienense con más arte no es por casualidad sino por cómo entiende él que es su vida. Asegura que es fiestero y que es un alocado. Dos concepciones de sí mismo que como se suele decir, las apariencias engañan. Porque no parece que cumpla ambas condiciones.