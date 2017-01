Las intenciones ocultas de una concursante de 'Casados a primera vista'

Se acaban de conocer y ya están casados. O se han casado sin conocerse. Cualquiera de las dos premisas vale para explicar 'Casados a primera vista' de Antena 3 que ha emitido este lunes su segunda entrega presentando a dos parejas más. Mónica y Jordi por un lado y Ruth y Jaime por otro.

No obstante es la primera de las protagonistas la que más interés ha suscitado en este episodio. Más que por el hecho de que su relación con Jordi pudiera ser más o menos fructífera, por la opinión que ha despertado en los seguidores de 'Casados a primera vista'. Creen que esta joven valenciana de 21 años busca dar el salto a la fama.

Desde luego condiciones no le faltan porque la chica es modelo y destaca por su belleza. Quizá será esa la razón por la que su madre se muestra tan reacia a que su hija se case con Jordi al que no considera a la altura. Lo que sí que está claro es que Mónica da que hablar y los espectadores dan fe de ello. No descartan que su recorrido televisivo vaya más allá del programa.