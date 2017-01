Mark-Paul Gosselaar desvela el secreto de las pildoras de 'Salvados por la campana'

El actor que interpreto a Zack Morris en 'Salvados por la campana' cuenta la adicción de Elisabeth Berkley a las pastillas de cafeína y el enigma que hay detrás de ellas.

En concreto, este momento ocurre en la segunda temporada de la serie estadounidense. En la escena, en las que aparecen unas pildoras, utilizaron caramelos Red Hots con con sabor a canela. "Aquellos botes de 'pastillas de cafeína' estuvieron durante un par de semanas más tras la escena porque eran un puñado de Red Hots. Así que todos nosotros nos los estuvimos comiendo", recuerda Gosselaar.

El actor se sorprende de lo bien que salió la escena,"Cuando ahora miro la escena pienso 'Dios, qué tontería. No me puedo creer que grabáramos aquello con cara seria' porque, como actor, no sé si sería capaz de hacerlo ahora con esa expresión. Pero no recuerdo que aquello fuera tonto para nosotros. Nos lo tomábamos muy en serio y por eso la escena funciona".

'Pitch', su nuevo proyecto

Mark-Paul Gosselaar tiene uno de los papeles principales de la serie, donde se narra cómo sería la vida de la primera mujer que juega en una liga profesional de béisbol. El actor posó desnudo para la promoción de la serie.