Critican de aterradora la muñeca de Emma Watson como Bella

Todos los fans de Disney y especialmente de ‘La Bella y la Bestia’ tienen una cita en los cines el próximo día 17 de marzo, jornada en la que por fin se estrenará la esperada película de acción real que recreará la maravillosa historia que lleva cautivando a millones de personas alrededor del mundo desde su estreno en 1991, que contará esta vez con el protagonismo de Emma Watson como Bella y Dan Stevens como Bestia.

Con la cada vez mayor cercanía de tal evento no es de extrañar que numerosas marcas de juguetes e incluso la propia marca de Disney hayan decidido empezar a comercializar el principal merchandising de la película, desde figuras de acción hasta objetos dignos solo para coleccionistas, hay de todo. Precisamente, en los últimos días una noticia ha corrido como la pólvora por todos los medios ocasionando numerosas críticas negativas desde su publicación, la muñeca de Emma Watson como Bella es demasiado fea.

Muchos insisten en que la muñeca no guarda ningún parecido con Watson ni respeta sus proporciones físicas y rasgos, destacando que más bien se parece a Justin Bieber, Liam Payne o Nicolas Cage, catalogándola de “poco conseguida”. Aunque muchos pensaron que se trataba de un montaje, Disney ha confirmado que la figura es oficial, por lo que saldrá a la venta no exenta de polémica a partir de las próximas semanas.

De momento, aunque las redes sí se han pronunciado, la actriz británica no ha querido hacer ningún comentario. Y tú, ¿qué opinas de esta figura que intenta representar a Emma Watson? ¡Cuéntanoslo!

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0