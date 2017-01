Tremenda polémica en el programa de Buenafuente

Andreu Buenafuente lleva décadas entreteniendo a la audiencia en televisión. Prácticamente no hay nadie que no haya pasado por sus diferentes programas para ser entrevistado. Pero nunca le había pasado lo que le sucedió este jueves con el psicólogo Rafael Santandreu, ni si quiera con el 'zasca' de Najwa Nimri.

El invitado que acudió a 'Late Motiv' para ser entrevistado por Andreu Buenafuente, había hecho algo antes de acudir que el propio humorista no dudó en explicar. "Voy a confesar algo que no me ha pasado antes en mi carrera y es que un invitado me mande la entrevista hecha con preguntas y respuestas" relataba Buenafuente ante la incredulidad de Santandreu por la confesión.

Andreu Buenafuente se mostraba así algo molesto por las formas de su entrevistado y tras ver la reacción del psicólogo le decía que igualmente él no haría caso a las preguntas y respuestas ya preparadas sino que haría las suyas propias. "Corro el riesgo de perder mi trabajo si a partir de ahora los invitados copian la idea" señalaba el presentador de 'Late Motiv'.

Si bien la entrevista se desarrolló más o menos normal, la tensión fue evidente. Pese a ello, el psicólogo Rafael Santandreu se excusó señalando que en su editorial suelen hacer eso "porque los periodistas hacen entrevistas muy malas".