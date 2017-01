¿Qué ha pasado realmente con las parejas de la primera edición de 'Casados a primera vista'?

La tercera temporada de ‘Casados a primera vista’ acaba de aterrizar en Antena 3 y sus seguidores ya empiezan a escoger a sus parejas favoritas. Se trata de un reality en el que personas compatibles se conocen el mismo día de su boda, un formato que dejó momentos memorables en la primera edición. Pero, ¿qué fue de aquellas primeras parejas?

1. Toñi Muñoz y Laurent Charles, ama de casa ella y empresario él, eran absolutamente compatibles según el test del programa, pero lo cierto es que no se soportaban. Tras un mes de convivencia, ambos firmaron el divorcio quedando muy aliviados.

2. Verónica Teja y Enrique Soriano, ambos hosteleros, buscaban una pareja que les comprendiera y les cuidara. El primer encuentro dio a entender que podían llegar a ser felices juntos, pero finalmente la llama del amor no era lo suficientemente intensa, por lo que decidieron no seguir adelante con el matrimonio.

3. Laura López y Mariano Zumel tenían las ideas muy claras, pero el romance se torció rápidamente y las primeras discusiones llegaron pronto, haciendo imposible la convivencia.

4. Salvador Fernández y Gloria Vicente formaron una de las parejas más compatibles de la primera edición, aunque los encontronazos eran frecuentes. Ambos decidieron seguir adelante con el matrimonio, los únicos que consiguieron que triunfara el amor.

5. Nora acudió a ‘Casados a primera vista’ dispuesta a encontrar a su media naranja, pero los test no consiguieron encontrar un candidato compatible.

6. Blanca llevaba mucho tiempo buscando el amor, incluso en portales de búsqueda de parejas. No obstante, no pudo pasar por el altar en ‘Casados a primera vista’, algo que no le impidió seguir buscando el amor por otros medios.