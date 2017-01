La sugerente foto de Anna Simón para promocionar su nuevo programa

Lejos ya de la polémica que suscitó en las redes sociales su pérdida de peso tras las vacaciones y cómo ella misma reaccionó ante ello, Anna Simón presume en Instagram de nuevo programa. Y es que la catalana será la presentadora de la próxima edición de 'Oh Happy Day', que TV3 estrenará el 14 de enero.

Anna Simón ha decidido promocionar este espacio en el canal autómico catalán publicando en Instagram una sugerente fotografía en una bañera al lado del siguiente comentario: "Grabar las promos de 'Oh Happy Day' es muuuy duro".

'Oh Happy Day es un talent show que está basado en 'Clash of the Choirs' y contará con Gisela Lladó, concursante de la primera edición de 'Operación triunfo', como jurado.

El resto de los coaches son Peter Vives, que interpreta a Carlos en la serie 'Velvet', y Daniel Anglés.