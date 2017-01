Sorpresa surrealista al final de 'First Dates'

Diego y Dayra acudieron al famoso restaurante de 'First dates' para buscar el amor. Esa era la teoría. Pero la cita no acabó como ella esperaba. El chico, de 32 años, llegó dispuesto a encontrar "alguien con quien ser feliz" tras -como él mismo explicó en la presentación- haber acabado una relación amorosa. Además, confesó que es asiduo a las operaciones estéticas y que se somete a todo "arreglo" que le sea posible: “Me he puesto bótox, Q10, colágeno, magnesio, vitaminas...” enumeró. No contento con el culto al cuerpo, Diego reveló que él mismo se encarga de levantar su autoestima escribiendo 'post it' en los que todos los días se recuerda: “Eres guapo” o “Eres especial”.

Dayra, por su parte, dejó claro antes de la cita que es una mujer que puede ligar con quien quiera, pero que busca a alguien que sea "su persona". ¿Su tipo?: "Chicos sinceros porque las mentiras tienen las patitas muy cortas y se descubre todo". Lo que no imaginaba es que tras la cena descubriría una.

Y es que al ser preguntado por su tendría una segunda cita, Diego dio una respuesta desconcertante con la que nadie contaba: "Ya tengo novia". Durante la cena la joven le preguntó por sus relaciones recientes y llegó a asegurar que había notado algo extraño en él. "Venimos a buscar el amor. Es algo incongruente", respondió ante la inesperada contestación de Diego. "Tenía la sensación de que había algo. No sabía si era que no le gustaba o que tenía novia. No terminaba de decirme lo que quería decir", explicó Dayra zanjando el tema.