Chenoa y Lolita en 'Tu cara no me suena todavía': una sí y otra no como jurado

Tras conocer que Mónica Naranjo será jurado de 'Tu cara no me suena todavía', poco a poco se ven destapando las novedades del programa que reemplezará a 'Tu cara me suena todavía' en Antena 3, una versión de este formato estrella pero con personajes anónimos.

Así, tal y como avanza FormulaTV.com, Lolita Flores no podrá formar parte del jurado puesto que coincidirá con la grabación de 'No pierdas el compás', un programa musical que presentará para los canales autonómicos de Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha.

Carlos Latre será otro gran ausente de la edición por problemas de agenda, cosa que no pasará con Àngel Llàcer ni con Chenoa, ya que la cantante mallorquina sí que repetirá detrás de la mesa de las valoraciones.