El mal momento de la ex Miss España jienense, María Jesús Ruiz

La vida de la ex Miss España jienense María Jesús Ruiz está siendo un auténtico calvario durante los últimos meses, según ha confirmado ella misma en el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’. Una situación que le ha llevado a interponer una denuncia, el pasado mes de noviembre, y a solicitar una orden de alejamiento para su ex pareja y padre de su hija, José María Gil Silgado.

Según publica Vanitatis, desde que finalizó la relación, la modelo ha estado recibiendo cartas amenazantes, injuriosas y calumniosas. Pero lo más grave, explica Ruiz, es que el pasado mes de junio recibió una carta de mano de su cuñada en la que su ex le advertía que revelaría cómo la conoció, insinuando que pagó por su compañía.

Una vez que el ex presidente del Xerez FC salió de prisión, las amenazas se agravaron. “El denunciado ha continuado con la actitud de acoso y amenazas contra la denunciante, quien, a pesar de haber bloqueado su correo electrónico y su Whatsapp, continúa recibiendo prácticamente a diario comunicaciones del denunciado, utilizando para ello otras cuentas de correo”, dice la denuncia, según Vanitatis.

Pero lo que llevó a María Jesús a interponer la denuncia fue la aparición de Gil Silgado en ‘Sálvame’, asegurando que su ex le había saqueado las cuentas y que estaba dispuesto a revelar datos ocultos relativos a la vida de la ex Miss España. Algo que ha provocado que la modelo se encuentre en “un estado de temor constante respecto a su persona y a la de su familia”.

En declaraciones a ‘Espejo Público’, María Jesús Ruiz asegura que Gil es un estafador que la embaucó con un cortejo constante. “Yo me enamoré de un hombre del que me desenamoré con la verdad”, dice la ex Miss España en el programa de Antena 3. “Yo he sido un títere para él y ahora resulta que soy la mala”, añade refiriéndose a las amenazas de denuncia de Gil por no dejarle ver a su hija.