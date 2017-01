Toñi Moreno: "El último año ha sido el peor de mi vida"

Tras el fracaso de 'Entre todos', Toñi Moreno vuelve a intentarlo en la televisión andaluza con un nuevo programa 'Gente Maravillosa'. Después de la dura etapa de la periodista por las críticas a su anterior programa 'Entre todos' por parte de espectadores y asociaciones la andaluza quiere intentarlo con un nuevo proyecto que empezó este Lunes.

Toñi Moreno que recientemente fue fotografiada junto a Mariló Montero, vuelve a las mañanas con un formato solidario, con el obejtivo de ayudar a la gente que tiene cualquier tipo de problema. El programa abrió con la periodista explicando las razones por las que se encargará de este nuevo poryecto. Quiso dejar claro "que no quiere decepcionar a nadie porque es un proyecto en el que ha trabajado desde el cariño".

"El último año y medio de mi vida ha sido durísimo, el peor de mi vida, creo que todos los que nos estáis viendo habéis vivido algo así, habéis pasado una racha que deseáis que se vaya pasa siempre" declaró la andaluza. Más adelante explicaba que la su drama laboral junto a la muerte de su padre y la perdida de amigos la hizo pasar por una grave crisis existencial que se resolvió gracias a la ayuda de gente que había pasado lo mismo que ella pero que ya habia conseguido superarlo.

"Yo fui a psicólogos, a profesionales del sector, pero las que realmente me ayudaron fueros esas personas sin tener una formación habían pasado por ese dolor, habían sufrido lo mismo que yo. Me ayudaron a cómo hacerlo y me hicieron ver que mi padre no merecía verme sin salir de la cama, sin aprovechar lo bonita que es la vida".

Poco a poco Toñi empezó a recuperarse y acabó superandolo e Ese fue el punto de partida de 'Gente maravillosa', un proyecto con el que Toñi Moreno quiere intentar ayudar a gente que lo necesita, igual que hicieron con ella hace unos meses.