Pelea entre Diego y Alba en 'MYHYV': «Voy por ti a Granada y no eres capaz de entrar a plató»

Alba y Diego vivieron un momento muy emotivo cuando éste viajó hasta Granada para pedirle a aquella que volviera a su lado, cuando la joven se encontraba cenando con su familia. La sorpresa hizo que Alba acabara el año con una sonrisa de oreja a oreja y más encandilada de su tronista.

Pero la magia ha tardado poco en desaparecer y ahora, tras un encontronazo en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Diego reprocha a Alba que no le compense por el detalle que tuvo al viajar sólo para pedirle que se quedara a su lado.

Al parecer, a la pretendienta no le sienta nada bien que Diego defienda más a Melani que a ella, algo que el tronista ha intentado explicar, asegurando que “las cosas no son así”. Además, la granadina está cansada que Diego no pare de echarle en cara el viaje a Granada.