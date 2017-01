Mónica Naranjo vuelve: será jurado de 'Tu cara no me suena todavía'

Cuando Mónica Naranjo dejó 'Tu cara me suena', muchos quedaron sorprendidos e indignados por su marcha, la cual no terminaban de entender. Sin embargo, parece que la cantante únicamente estaba preparando su sonado regreso al programa, ya que acaba de confirmar su vuelta como jurado.

Eso sí, Mónica Naranjo no vuelve al clásico 'Tu cara me suena', que tuvo una espectacular edición en Año Nuevo, sino que será jurado de 'Tu cara no me suena todavía', el programa de personas anónimas que consistirá, básicamente, en el mismo formato.

Después de ser jurado de 'Tu cara me suena' durante las tres primeras ediciones y en la versión infantil, Mónica Naranjo decidió abandonar el programa de Gestmusic con el fin de iniciar nuevos proyectos con Mediaset.

Ahora, Mónica Naranjo volverá a sentarse junto a Àngel Llácer como jurado del programa, y se desconoce si será Chenoa o Lolita Flores el tercer juez en cuestión.