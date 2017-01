El triste llanto del pequeño Jefferson emociona a la audiencia

Es uno de los más queridos de la cuarta edición de ‘MasterChef’. El gaditano de origen británico Jefferson, de tan sólo ocho añitos, fue protagonista en esta ocasión por algo bien distinto al gracejo con el que suele deleitar con asiduidad. Su abuelo se personó en el plató para cocinar con él, algo que sorprendió gratamente al joven, quien no dudó en abalanzarse sobre el hombre. Después se puso manos a la obra, pero falló en un plato “muy difícil” como reconocieron los propios miembros del jurado. Rompió a llorar porque pensaba que había fallado a su abuelo.

“Lo he hecho fatal”, le decía a Samantha. La miembro del jurado no dudó en abrazar al pequeño para darle su cariño, su confianza y apoyo: “Aquí se viene a pasarlo bien. Está muy bien. Eres un valiente. Era el plato más difícil de todos”. También el abuelo del joven le instó en inglés a no preocuparse ya que “sólo es cocina”. En privado, Jefferson dijo haber roto a llorar “porque estaba mi abuelo y siento que le he fallado”. “Espero que algo mejore en el futuro”, concluyó. Si quieres ver el momento puedes hacerlo aquí.

Ya prometía el programa de la noche de este martes. La propia Samantha Vallejo Nájera publicó una imagen en la red social Facebook a lo largo del día donde aparecía abrazando a un afligido Jefferson. Las miradas ya se depositaron sobre el concursante, que desató una ola de comentarios a través de la red social Twitter, llegando incluso a convertirse en el tema más comentado de la noche.

No he podido poner MasterChef hasta ahora y mira, me muero de amor con Jefferson y su abuelo hablando inglés. — úrsula (@_ursulamartin) 10 de enero de 2017

He puesto masterchef para ver a Jefferson con su abuelo y quiero llorar #mcjunior — DoctorGang (@DoctorGangTV) 10 de enero de 2017

El abuelo de Natalia es un bebé pero Jefferson es que es puro puro amor #masterchef — Angela Selles (@AngelaSelles12) 10 de enero de 2017