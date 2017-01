Jorge Fernández recuerda en 'El Hormiguero' el momento más embarazoso de su carrera

El plató de ‘El Hormiguero’ sirvió para recordar una de las situaciones más embarazosas que vivió el invitado de este día, Jorge Fernández, presentador de ‘La Ruleta de la Fortuna’, en su experiencia profesional. Pablo Motos le sometió a una prueba con Jandro, un hipnotizador que al vasco le resultó familiar. Fue el encargado de hacerle la jugarreta en el plató de su programa. Una supuesta concursante seguía las instrucciones de éste para sonrojar al presentador. “Me pareces muy guapo y muy alto. Hueles muy bien. Estoy soltera”, le decía. No podía creerlo.

El que fuera ‘Míster España’ arrancó fuerte durante su intervención. No dudó en dar un toque a los encargados de la producción del programa por emitir una imagen suya “del 85”. “Ya podríais cambiarlas, cabrones”, bromeó. Además, se mostró ciertamente preocupado en la que ha sido su cuarta comparecencia en el programa de Pablo Motos por las preguntas a las que iba a ser sometido.

“La última vez me preguntaste si me había acostado alguna vez con alguna concursante de la Ruleta; sobre una vez en que casi me arrestan en Formentera y si me tiraba pedos durante las grabaciones”, dijo. Incluso se vio obligado a atravesarse

El vasco era el invitado especial del programa de Pablo Motos durante este martes 10 de enero. El vasco cumple más de una década al frente de un programa del mediodía como ‘La ruleta de la suerte’, concurso líder en su franja horaria y el cual goza de cierta popularidad en el mundo televisivo.

Ya prometía desde un primer momento la visita de Jorge Fernández a ‘El Hormiguero’. El portal oficial del programa anunciaba las experiencias del presentador dentro y fuera del plató. Allí estuvo justo un día después de la visita de Emilio Aragón, quien comunicó su regreso a la televisión con el estreno de su serie este martes: ‘Pulsaciones’.