Donald Trump responde a Meryl Streep tras su discurso

La carismática actriz Meryl Streep, que este domingo recibió en los Globos de Oro el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, destacó durante la ceremonia con un discurso combativo y con marcado acento político y crítico con el presidente electo de EE UU, Donald Trump.

"Vosotros y todos los que nos encontramos en esta sala pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense ahora mismo. Pensad en eso: Hollywood, los extranjeros, y la prensa", declaró ante los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que otorgan los Globos de Oro cada año.

La actriz defendía así la heterogeneidad de la comunidad de Hollywood: "Natalie Portman nació en Jerusalén. ¿Dónde están sus certificados de nacimiento?", se preguntó. "Hollywood está avanzando lentamente con forasteros y extranjeros. Si les expulsas, no tendrás nada que ver salvo fútbol y artes marciales, que no son artes", añadió. "Necesitamos que la prensa con principios cuestione el poder, que les llamen al banquillo por cada escándalo", señaló.

La respuesta de Trump

Donald Trump, próximo presidente del país, contestó en The New York Times a la actriz, definiendo a Meryl Streep como "una fan de Hillary". El magnate añadió que "no le sorprende haber sido atacado por los liberales del mundo del cine".

Más tarde, a través de su cuenta personal de Twitter que suele usar para responder a críticas, el Presidente electo ha llamado a Streep "actriz sobrevalorada", desmintiendo que se burlara de ningún periodista.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017