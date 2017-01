Un concursante de 'First Dates' denuncia manipulación y censura por parte del programa

Ha sido una edición polémica. Durante la emisión del programa, uno de los participantes aprovechó para atizar y denunciar al programa por un supuesto caso de "manipulación" y "censura". Además, una de las concursantes de la edición de ‘First Dates’ emitida durante este martes 10 de enero como Andrea hizo que pronto se centraran las miradas. La joven estudiante de 22 años, residente en Zaragoza, no tuvo inconveniente en afirmar que “siempre” había pensado que nunca estaría con un andaluz. El motivo: el acento.

“Siempre he dicho que con un andaluz no, por favor. Escucho el acento y me pongo nerviosa. No me gusta mucho”, dijo. Su partner era Ricardo, de 25 años, que se definió como una persona “muy ‘pitismiquis’ para una mujer”. Por supuesto, el joven llegaba desde Málaga.

El caso de Pedro puede resultar más impactante. Este alicantino de 26 años, escritor y estudiante, aprovechó para lanzar un mensaje comprometido. Lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter donde denunció que el programa había censurado la camiseta que portaba. En ella anunciaba su libro.

Pero Pedro Gardner fue más allá y, en varios tuits, instó a la audiencia a no creerse “nada” de lo emitido. Añadió que se dedica al mundo de la interpretación y que este jueves aparecería en la serie de TVE ‘Cuéntame’.

Y por si alguien aún no se ha enterado, SOY ACTOR y vivo de esto. El jueves estoy en Cuéntame. #FirstDates231 — Pedro Gardner (@Pedro_Gardner) 10 de enero de 2017

Lo de cantar fue una sorpresa del programa. No estaba previsto y nos pilló de susto. #FirstDates231 — Pedro Gardner (@Pedro_Gardner) 10 de enero de 2017

No os creáis nada de lo que habéis visto esta noche. #FirstDates231pic.twitter.com/sBgv3YbU76 — Pedro Gardner (@Pedro_Gardner) 10 de enero de 2017

First Dates ha censurado mi camiseta (¡Gracias!). Pone "Perdida en los 80", el título de mi libro. #FirstDates231 — Pedro Gardner (@Pedro_Gardner) 10 de enero de 2017

Y es que ‘First Dates’ no deja de sorprender. Cabe recordar que durante la emisión del programa del pasado lunes, la gran protagonista fue Dayra y su definición del “hombre ideal”. Para ella era aquel que combina a Kiko Matamoros, Alejandro Sanz y Cayetano de Alba. Su cita, Diego, no se parecía absolutamente en nada.

Pero aquel encuentro fue incluso a más. Diego acabó confesando que tenía novia, algo que no terminó de sentar bien a Dayra. “Es algo incongruente”, dijo. ¿Quieres recordar el momento?