Piden la dimisión de un concejal del PP por entrar en 'Gran Hermano VIP' ('GH VIP')

Crisis en el grupo municipal popular de la localidad vallisoletana de Medina del Campo. El motivo no es otro que la entrada de uno de sus componentes como Sergio Ayala en ‘Gran Hermano VIP’. Una situación que ha derivado en el “descontento” y en la “decepción” del resto de la corporación por las formas en las que se enteraron de su participación en el reality. Lo hicieron a través de los propios medios de comunicación.

“Estaba avisado y nos comentó que nunca más iría a un programa de similares características. Entendemos que tenga firmado un contrato con confidencialidad, pero lo que no nos parece bien es cómo nos hemos enterado y que él no comentase nada a nadie sobre su decisión”, destacan sobre lo ocurrido con Gran Hermano VIP y el PP.

Así lo recoge ‘El Norte de Castilla’. El que fuese pretendiente de una tronista en ‘Hombres y mujeres y viceversa’ y también representante castellanoleonés en el certamen ‘Bello España’ accedió a la casa de Guadalix de la Sierra este pasado domingo. El portavoz de la comisión permanente de la Gestora, Luis Carlos Salcedo, reconoció al citado medio haber tenido un encuentro "tenso" con el concursante de Gran Hermano VIP tras conocerse que sería uno de los participantes.

“No es la imagen que queremos dar del Partido Popular”, recalca. Por ello han solicitado la entrega de su acta. Él, por su parte, se niega y recalcó que sería “un trabajo más” y que no estaría fuera “durante mucho tiempo”.

Algunos de sus compañeros incluso afirman que “ser concejal es el gancho que tiene, ya que de no ser así nunca habría entrado a un concurso de esas características”. Además, aseguran que una de las cláusulas firmadas con la productora recoge que mantenga su acta como concejal. “No podemos hacer que dimita puesto que se podría tachar al partido de retrógrado y lo mismo es contraproducente. Pero no es la imagen que queremos dar del partido y no es lo habitual”, señalan.